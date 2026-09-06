منتخب إيران للشباب يتأهل إلى كأس آسيا بعد الفوز على فيتنام

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن منتخب إيران للشباب واجه، اليوم الأحد، منتخب فيتنام ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى بطولة آسيا تحت 20 عاماً، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1.

وتعرض لاعبو المدرب قاسم حدادي‌ فر لمفاجأة في الدقيقة 40 بعدما استقبلوا هدفاً أنهوا على إثره الشوط الأول متأخرين في النتيجة. غير أن المنتخب الإيراني عاد بقوة في الشوط الثاني، حيث سجل آريان معالي هدف التعادل في الدقيقة 50، قبل أن يضيف ماهان بهشتي الهدف الثاني في الدقيقة 63، ثم حسم أبو الفضل زاده عطار الفوز بهدف ثالث في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع (90+4).

ورفع المنتخب الإيراني رصيده إلى ست نقاط ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة خلف كوريا الشمالية المتصدرة برصيد تسع نقاط، ومتقدماً على فلسطين صاحبة الثلاث نقاط وفيتنام التي أنهت التصفيات من دون نقاط. وبذلك تأهل المنتخب الإيراني إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2027 في الصين كأحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، فيما ضمنت كوريا الشمالية أيضاً التأهل إلى الدور النهائي للبطولة بعد تصدرها المجموعة.