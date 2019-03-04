هولندا تستدعي سفيرها في طهران "للتشاور"

وفي بيان أصدرته الخارجية الهولندية الاثنين ورد فيه أن الحكومة الإيرانية قامت في 20 فبراير/شباط بطرد دبلوماسيين واصفة إياهما بالعنصريين وغير مرغوب بهما على خلفية ابعاد أمستردام لدبلوماسيين إيرانيين، وفقا لموقع "ستف بلاك" التابع لوزارة الخارجية الهولندية.

من جهتها وصفت وزارة الخارجية الهولندية هذا الأمر بـ"غير المقبول" معتبرة على أنه سيتمخض عن "تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين".

ويشار إلى أن هولندا قامت بابعاد دبلوماسيين إيرانيين اثنين، في حزيران/يونيو الماضي، بتهمة التخطيط لزعزعة أمنها فيما أكد المدعي العام الهولندي عدم وجود دليل يثبت ضلوعهما في هذه المحاولة.