بوتين يعلّق العمل بمعاهدة الصواريخ مع واشنطن

وورد في نص المرسوم: "روسيا تعلق العمل بمعاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، حتى تزيل الولايات المتحدة انتهاكاتها لالتزاماتها بموجب المعاهدة، أو انتهاء سريان المعاهدة".

وجاء في المرسوم: "قررنا تعليق المعاهدة الموقعة في الـ8 من ديسمبر 1987 بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة لنزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وذلك حتى تلغي الولايات المتحدة انتهاكاتها للالتزاماتها بموجب المعاهدة أو ينتهي مفعول المعاهدة".

وتبادلت روسيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، الاتهامات بانتهاك معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى.