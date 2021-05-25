موسكو تنشر وثيقة توضح عدد الأسلحة الهجومية لروسيا وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق وكالة "شينخوا" أظهرت أحدث الأرقام المقدمة من وزارة الخارجية الروسية، فإن روسيا تمتلك 517 وحدة من فئات الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وصواريخ الغواصات الباليستية والقاذفات الثقيلة المنشورة، فيما تمتلك الولايات المتحدة 651 وحدة.

وعلى صعيد الرؤوس الحربية على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات وصواريخ الغواصات الباليستية والقاذفات الثقيلة المنشورة، تمتلك الولايات المتحدة 1357 وحدة بينما تملك روسيا 1456، حسبما ذكرت الوزارة.

وأضافت الوزارة أنه بينما تمتلك روسيا 767 منصة إطلاق للصواريخ الباليستية العابرة للقارات وصواريخ الغواصات الباليستية والقاذفات الثقيلة المنشورة وغير المنشورة، تمتلك الولايات المتحدة 800.

وحددت معاهدة ستارت الجديدة، الموقعة في أبريل 2010 من قبل البلدين، عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية المنشورة بـ1550 وحدة والصواريخ والقاذفات بـ700 لكل دولة.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في 5 فبراير عام 2011، وكان من المفترض أن ينتهي سريانها في 5 فبراير عام 2021، وفي 3 فبراير، أعلن البلدان تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات.

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