قائد الثورة يوافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية حول تعيين رئيس جديد خلفا له

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة وجه رسالة إلى آية الله آملي لاريجاني اشاد بالجهود الدؤوبة التي بذلها والخدمات الكبيرة التي قدمها خلال فترة توليه مهامه والتي كانت زاخرة بالمبادرات والابتكارات في ظل ما يحظى به من خصائص علمية وعملية جمة.

كما وجّه سماحته الشكر والتقدير للعاملين المخلصين في السلطة القضائية لجهودهم الدؤوبة والقيمة.

وكان آية الله آملي لاريجاني الذي تم تعيينه رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام مؤخرا خلفا لرئيس المجمع الفقيد آية الله محمود هاشمي شاهرودي، قد قال في تصريح له اليوم الاثنين خلال اجتماعه بكبار مسؤولي جهاز القضاء انه رفع طلبا الى سماحة القائد لتعيين رئيس جديد للسلطة القضائية قبل انتهاء فترة مهامه فيها.

واضاف، ان قائد الثورة تفضل عليّ وقبل هذا الامر ومن المقرر ان يتم تعيين رئيس جديد للسلطة القضائية في غضون اليومين او الثلاثة القادمة لتتاح الفرصة لي للتركيز على الاعمال في اطار مجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور.

وقال، انه يتم سنويا البت في 16 مليون ملف في السلطة القضائية./انتهى/