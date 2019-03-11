رئيس السلطة القضائية الايراني الجديد يتسلم مهام عمله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية الايرانية الجديد آية الله ابراهيم رئيسي مهام منصبه خلال مراسم اقيمت صباح اليوم الاثنين بحضور عدد كبير من المسؤولين القضائيين والمدنيين والعسكريين.

وجرت في هذه المراسم ايضا توديع الرئيس السابق للسلطة القضائية آية الله صادق آملي لاريجاني.

وكان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي قد اصدر قرارا عيّن بموجبه آية الله ابراهيم رئيسي رئيسيا جديدا للسلطة القضائية بدلا عن آية الله آملي لاريجاني الذي عيّنه سماحته رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام./انتهى/