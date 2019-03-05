مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين في كاراكاس

وقال المسؤول من مكان الحادث: "أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح طفيفة، وأصيب آخر بجروح خطيرة، ونقل إلى المستشفى"، واعتقل حوالي 10 أشخاص.



وقد اندلعت أعمال الشغب خلال الكرنفال، بعدما ألقى عشرات الشبان الحجارة على موظفي الحرس الوطني، عقب قيام أشخاص مجهولين يرتدون أقنعة كرنفال بإلقاء عدد من قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه حشد في شارع لوس بروسيرس جنوب مركز كاراكاس.



وأدت هذه التصرفات إلى حالة من الذعر بين المحتشدين، الذين ما لبثوا أن غادروا المكان، وبدأت الشرطة باحتجاز المشاركين في أعمال الشغب.