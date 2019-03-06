فريق طلابي إيراني يفوز بجائزة المنافسة الامريكية للعمارة ويحرز المركز الثالث

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن جامعة العلم والصناعة، ان " "Architecture At Zer" (العمارة في الصفر) هي المؤسسة التي تقيم اكبر منافسة عالمية في مجال الابنية صفر الطاقة (zero-energy building) حيث يشارك فيها الطلاب ومكاتب البناء في كافة انحاء العالم، لتقييم ادائهم في تحد عالمي لتحسين التصاميم المعمارية بمحورية التوفير في الطاقة.

وتقام منافسة العمارة في الصفر بالتعاون مع المعهد الامريكي للمهندسين المعماريين (AIA) ومؤسسة العمارة في الصفر (Architecture At Zero) على المستوى العالمي في كل عام والهدف منها في عام 2019 هو تصميم بنائين صفرين الطاقة لمعهد ومجمع ترفيهي تابعين لجامعة ولاية كاليفورنيا في خليج مونتيري.

وتمكن الفريق الطلابي لكلية العمارة وبناء المدن في جامعة العلم والصناعة الفوز بجائزة Citation Award وكسب المركز الثالث، ليكون ضمن أفضل خمسة مجموعات، ثلاثة منها أمريكية وأخرى من بولندا.

وقد قدمت هذه المجموعة مشروعها الذي صمم في إطار استغلال الطاقات المناخية لرفع الحاجة الى استخدام الطاقات غير المتجددة تحت عنوان BREATHOOD CUBIC، حيث استخدم فيه الجدران المضاعفة الى جانب المدخنات الشمسية لخفض الحاجة الى مكيفات الجو في الصالات الرياضية حتى الامكان./انتهى/