صناعة وتشغيل منظومة محاكاة ديناميكية الاقمار الصناعية في مركز الابحاث الفضائة بايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس مركز الابحاث الفضائية في ايران "حسين صميمي" أفصح عن اكمال وتشغيل منظومة التحديد المرئي للطاولة ذات ثلاث درجات حرية (منظومة محاكاة ديناميكية الاقمار الصناعية) بمختبر مراقبة الظروف في مركز الابحاث الفضائية في ايران، حيث أكد أن هذه المنظومة صنعت بواسطة القدرات التقنية والعلمية الداخلية وفي عام "حماية المنتج الايراني".

وأشار الى ان هذه المنظومة باتت تمكن الباحثون من القيام بمعظم الاختبارات الخاصة بالمراقبة والاختبار الشامل للمنظوماتالفضائية.



ولفت رئيس مركز الابحاث الفضائية في ايران الى اهمية دور مختبر مراقبة ظروف المنظومات الفضائية قائلا: يعتبر هذا المختبر من اهم الوسائل لضمان الاداء المتوقع في المهمات الفضائية.

وحول دقة القياسات لدى المنظومة المرئية لتحديد الظروف قال صميمي: دقة هذه المنظومة تصل الى 0،04 درجات، وانها تؤدي عملها بشكل جيد في جميع ظروف المختبر وعند تشغيل منظومة محاكاة الشمس.

والجدير بالذكر أن مختبر مراقبة الظروف يتشكل من منظومة محاكاة شعاع الشمس ومنظومة محاكاة الحقل المغناطيسي للارض ومنظومة محاكاة ديناميكية الاقمار الصناعية (الطاولة ذات ثلاث درجات حرية)./انتهى/.