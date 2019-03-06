الجراحون الايرانيون يقدمون للعالم أحدث طريقة للقضاء على الاورام الخبيثة في الدماغ

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن جامعة "شهيد بهشتي" للعلوم الطبية، أن جراح الاعصاب ومنفذ مشروع علاج الاورام الخبيثة في الدماغ "عليرضا زالي" أوضح: أن هذه الطريقة المبتكرة تعد جديدة وتم اجراؤها لأول مرة في ايران كأول بلد في العالم، حيث بدأت كمشروع بحثي قبل خمس سنوات في جامعة "شهيد بهشتي"، والان نعلن أن هذه الطريقة العلاجية ستسدي خدمة كبيرة في مجال علاج الاورام الخبيثة، الى جانب باقي الطرق المتداولة سيما للورم الأرومي الدبقي متعدد الأشكال (Glioblastoma).

وفي اشارة الى أن المصابين بالاورام الدماغية الخبيثة لا يعيشون طويلا في اغلب الاحيان، رغم خضوعهم لعملية جراحية والعلاج الكيميائي والعلاج بالاشعة، قال زالي لوكالة مهر للأنباء: من المتوقع ان تؤدي هذه الطريقة المبتكرة والتي قدمت لأول مرة كعلاج للاورام السرطانية في الدماغ، الى إطالة حياة المصابين وارتقاء جودة حياتهم.

القضاء على الورم عبر تركيبة من الفايروسات المهلكة

وأفادت وكالة مهر، وفقا لزالي في هذه الطريقة يتم استخدام تركيبة فايروسية قاتلة للقضاء على الخلايا السرطانية، حيث يتم تمييز خلايا الورم عبر الفايروسات القاتلة ومن ثم يعمل عقار طبي كمادة سامة مؤثرة وهالكة، من اجل القضاء على الفايروسات والخلايا السرطانية، ومن ثم سوف تتغلغل هذه الادوية القاضية على الفايروسات القاتلة، الى الانسجة المجاورة، للقضاء على الفايروسات بشكل كامل وتثبيت العلاج.

وأضاف: في هذه الطريقة يتم استخدام الخلايا الجذعية المأخوذة من النخاع العظمي، من أجل إبقاء الادوية السامة القاضية على الفايروسات والخلايا المجاورة لها، لمدة اطول.

هذا العلاج لا يحل مكان الطرق التقليدية/ إنه آمن تماما

وأكد الطبيب الجراح والاستاذ في جامعة شهيد بهشتي "سعيد اورعي يزداني" أن هذا العلاج لا يحل مكان الطرق المتداولة والتقليدية مثل العلاج الكيميائي والعلاج بالاشعة، بل يأتي الى جانب تلك العلاجات، من أجل تلقي نتيجة افضل.

وفي إشارة الى نسبة فعالية هذه الطريقة في القضاء على السرطان قال يزداني: تم اجراء هذا العلاج على عدد محدود من المرضى، ألا أن النتائج كانت مبشرة للغاية ويمكن القول بكل ثقة أن هذا العلاج خال من أية اخطار وآمنا للغاية.

يمكنكم مشاهدة هذا العلاج عبر هذا الفيديو.

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