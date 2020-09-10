مسجدي: العلاقات الاقتصادية مع العراق شهدت نمواً رغم كورونا

اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد " ايرج مسجدي " انه برغم المشاكل الاقليمية والظروف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الا ان العلاقات الاقتصادية مع العراق شهدت نموا.