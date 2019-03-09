  1. السياسة
٩ مارس ٢٠١٩ - ١٦:٢٢

روحاني يلتقي مع سفراء إيران الجدد في فرنسا وطاجيكستان

روحاني يلتقي مع سفراء إيران الجدد في فرنسا وطاجيكستان

التقى الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، مع سفراء إيران الجدد في فرنسا وطاجيكستان على الترتيب "بهرام قاسمي" و"محمد تقي صابري".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفراء إيران الجدد في فرنسا وطاجيكستان التقيا مع الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، قبل توجههم إلى أماكن مهمتهم الجديدة.

اعرب روحاني خلال لقائه معهم عن أمنياته لهم بالتوفيق وطالبهما بالسعي لتعريف قدرات وامكانيات البلاد للمستثمرين والقطاع الخاص والعام في أماكن مهمتهم الجديدة لتنمية وتقوية وتعزيز العلاقات بين البلاد أكثر من قبل.

كما قدم قاسمي تقريرا حول اوضاع العلاقات الايرانية مع فرنسا في مجالات مختلفة واكد على مساعيه الجدية من اجل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في جميع لمجالات مع ايران من قبل الدول الاخرى./انتهى/

رمز الخبر 1892955

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 2 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي