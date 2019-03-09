روحاني يلتقي مع سفراء إيران الجدد في فرنسا وطاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سفراء إيران الجدد في فرنسا وطاجيكستان التقيا مع الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، قبل توجههم إلى أماكن مهمتهم الجديدة.

اعرب روحاني خلال لقائه معهم عن أمنياته لهم بالتوفيق وطالبهما بالسعي لتعريف قدرات وامكانيات البلاد للمستثمرين والقطاع الخاص والعام في أماكن مهمتهم الجديدة لتنمية وتقوية وتعزيز العلاقات بين البلاد أكثر من قبل.

كما قدم قاسمي تقريرا حول اوضاع العلاقات الايرانية مع فرنسا في مجالات مختلفة واكد على مساعيه الجدية من اجل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون في جميع لمجالات مع ايران من قبل الدول الاخرى./انتهى/