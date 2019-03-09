روحاني: السكة الحديدية بين رشت-آستارا تخدم مصالح الشعبين الايراني والآذربيجاني

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن المركز الاعلامي لرئاسة الجمهورية افصح بأن رئيس الجمهورية الاسلامية "حسن روحاني" أعرب خلال لقائه اليوم السبت وزيرخارجية جمهورية اذربيجان "المار ممدياروف" عن سعادته لتنمية العلاقات الثنائية والخطوات الايجابية المتخذة للتعاون بين البلدين بهذ الشأن، واضاف ان عزم وارادة المسؤولين في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي تنمية وتمتين العلاقات مع جمهورية اذربيجان في جميع المجالات اكثر فأكثر.

وأوضح روحاني ان هناك مشاريع مشتركة مهمة يتم تنفيذها بين البلدين، مشيرا الي خط سكك الحديد بين رشت واستارا شمالي ايران، وقال ان هذا الخط هو خطوة مهمة في المنطقة لتامين مصالح الشعبين، متمنيا ان يتم البدء بعمليات تنفيذه باسرع ما يمكن.

واعتبر رئيس الجمهورية التعاون بين البلدين في مجال انشاء السدود ومحطات انتاج الكهرباء والطاقة، بانه مهم ، مؤكدا علي ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بهذا الشأن .

ولفت روحاني الى ان ايران واذربايجان وفي القضايا الاقليمية والدولية، كانتا دائما تسعيان لايجاد الامن و الاستقرار مع احقاق الحق .

واضاف روحاني الي ضرورة تمتين التعاون الثلاثي الايراني و الاذربيجاني والروسي، مصرحا هناك العديد من المشاريع في المنطقة التي يمكن تنفيذها بشكل ثلاثي او متعدد الاطراف، مؤكدا علي مسؤولي البلدين زيادة تعاملاتهم الثنائية في اطار تنمية وتطوير تعاونهم اكثر فأكثر.

من جانبه اشار وزير خارجية اذربيجان الي العلاقات الاخوية والمتنامية بين البلدين، وقال لاتوجد اية موانع او مشاكل في طريق تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين طهران وباكو.

واعتبر ممدياروف مشروع انشاء خط السكك الحديدي بين رشت واستارا مشروعا استراتيجيا مهما في المنطقة واضاف بتنفيذ هذ الخط فسيتم ربط خطوط السكك الحديدية في كل من ايران واذربايجان وروسيا ببعضها البعض، وان ايران ستصل الي البحر الاسود عن طريق جورجيا .

ووصف وزير خارجية اذربايجان التعاون بين البلدين في قضايا بحر قزوين وانشاء السدود ومحطات انتاج الكهرباء مهمة وقال بتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة فسيتم تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اكثر فاكثر.

وخلال اللقاء قدم وزير خارجية اذربيجان دعوة رئيس بلاده "الهام علييوف" الرسمية للرئيس روحاني لحضور قمة دول عدم الانحياز التي سيتعقد في باكو خلال الاشهر القادمة./انتهى/.