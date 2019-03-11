  1. السياسة
١١ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦

صباح اليوم

روحاني يتوجه إلى العراق

روحاني يتوجه إلى العراق

توجه الرئیس الایرانی حسن روحاني إلى العاصمة العراقية بغداد الیوم الاثنین على راس وفد سیاسي واقتصادي رفیع المستوى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذه أول زیارة للرئیس الإيرالني حسن روحاني إلى العراق والتی جاءت بدعوة رسمیة من نظیره العراقي برهم صالح.

ومن المقرر ان یبحث روحاني فی هذه الزیارة التاریخیة التي تستغرق 3 أیام العلاقات الثنائیة في مختلف المجالات وتوسیع وتعزیز التعاون الإقلیمي بین البلدین مع الرئیس العراقي برهم صالح ورئیس الوزراء العراقي عادل عبد المهدی،

كما سيجتمع روحاني مع رئیس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونواب البرلمان، في هذه الزیارة التي تستغرق ثلاثة أیام.  والمشاركة فی مؤتمر تجاري بحضور القطاعین العام والخاص من البلدین وكذلك لقاء كبار المسؤولین العراقیین الآخرین وبعض النخب السیاسیة والاجتماعیة ولقاء المرجع الدیني العراقی الأعلى آیة الله السید علي السیستاني وزیارة العتبات المقدسة هي من البرامج الاخرى لروحاني في هذه الزیاره./انتهی/

رمز الخبر 1893001

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