روحاني يسقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الايراني حسن روحاني استقبل رئيس ​مجلس الوزراء العراقي​ ​عادل عبد المهدي رسمياً في مجمع قصر سعد آباد التاريخي الثقافي، صباح اليوم السبت.

وعزف النشدين الرسميين الإيراني والعراقي في بداية هذه المراسم ثم عقد الطرفان اجتماع ثنائي لبحث التعاون المشترك بين البلدين.

الجدير بالذكر إن هذه الزيارة لعبد المهدي تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني وهي زيارته الأولى خارج العراق بعد توليه منصبه.

ووفقا للأنباء المتواردة فان رئيس مجلس الوزراء العراقي سيلتقي كلا من روحاني وظريف كما سيعقد الطرفان اجتماعات اقتصادية بين البلدين. /انتهى/