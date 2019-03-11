روحاني: سعيدون من وقوفنا بجانب الشعب والحكومة العراقية في الأوقات العصيبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن روحاني قال خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نظيره العراقي برهم صالح في بغداد اليوم الاثنين قال الرئيس روحاني، ان العلاقات بين ايران والعراق تعود الى آلاف الاعوام ونحن نرغب بتطوير العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية بما يخدم مصلحة الشعبين.

ووصف محادثاته التي اجراها اليوم مع الرئيس العراقي بانها كانت ممتازة واضاف، اننا نشعر بالكثير من السرور لوقوفنا الى جانب العراق خلال ايامه الصعبة، ولقد واجهنا الارهاب معا خلال الاعوام الماضية.

وتابع قائلا، اننا نرغب بان نكون مع العراق حليفين وثيقين جدا، ليس حليفين ضد آخرين، بل ان يكون تحالفنا نواة لاستقطاب الدول الاخرى في المنطقة.

وقال الرئيس روحاني، ان الاستقرار والامن والديمقراطية في العراق مهمة جدا بالنسبة لنا ونعلم بان العراق المستقر من شانه ان يؤدي للامن والاستقرار في المنطقة./يتبع/