روحاني 3 ايام في العراق بينما ترامب التقى مع جنوده في قاعدة بعيدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السويدي السابق "كارل بيلدت"، غرد على صفحته في موقع التواصل تويتر مقارنا بين زيارة الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، ونظيره الإميركي "دونالد ترامب"، إلى العراق قائلاً: الرئيس الإيراني يزور العراق لمدة 3 أيام، بينما ترامب التقى فقط مع القوات الأمريكية في قاعدة جوية بعيدة ولم يجتمع مع القادة العراقيين، في إشارة إلى خوف الأمريكان من المكوث في أراض العراق بسبب ما قد تحمله من مخاطر على حياة الرئيس ووفده./انتهى/