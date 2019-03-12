  1. الثقافة
١٢ مارس ٢٠١٩ - ٢١:٢٦

قائد الثورة: العديد من المشاكل البشرية تعود إلى النفاق وعدم تحري الصدق

قائد الثورة: العديد من المشاكل البشرية تعود إلى النفاق وعدم تحري الصدق

أكد قائد الثورة الإسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، أن البلدان الإسلامية والعالمية ككل تعيش مشاكل داخلية متورطة فيها ويعود أغلبها إلى عدم تحري الصدق واستتباع النفاق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية تطرق خلال جلسة تدريس خارج الفقه يوم الاثنين 3 مارس 2019 إلى حديث الإمام الصادق (ع) بشأن الخصال الإنسانية والأخلاقية الراقية، والذي جاء بإسناد عن أبي قتادة في قوله: "قالَ ابوعَبدِاللهِ عَلَیهِ‌السَّلامُ لِداوُدَ بنِ سِرحانَ: یا داوُدُ اِنَّ خِصالَ المَکارِمِ بَعضُها مُقَیَّدٌ بِبَعضٍ، یُقَسِّمُهَا اللهُ حَیثُ یَشاءُ تَکونُ فِی الرَّجُلِ وَ لا تَکونُ فی اِبنِهِ وَ تَکونُ فِی العَبدِ وَ لا تَکونُ فی سَیِّدِهِ: صِدقُ الحَدیثِ وَ صِدقُ النّاسِ وَ اِعطاءُ السّائِلِ وَ المُکَافَاَةُ بِالصَّنائِعِ".

وقام قائد الثورة الإسلامية خلال تدريسه خارج الفقه بتبيين وتوضيح الخصال الأخلاقية الراقية بما فيها صِدقُ الحَدیثِ وَ صِدقُ النّاسِ وَ اِعطاءُ السّائِلِ وَ المُکَافَاَةُ بِالصَّنائِعِ. 

وقال إن العديد من المشاكل الداخلية  في البلاد أو في العالم تعود إلى عدم تحري الصدق واستشراء روح النفاق./انتهى/

رمز الخبر 1893067

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 10 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي