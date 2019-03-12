قائد الثورة: العديد من المشاكل البشرية تعود إلى النفاق وعدم تحري الصدق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد الثورة الإسلامية تطرق خلال جلسة تدريس خارج الفقه يوم الاثنين 3 مارس 2019 إلى حديث الإمام الصادق (ع) بشأن الخصال الإنسانية والأخلاقية الراقية، والذي جاء بإسناد عن أبي قتادة في قوله: "قالَ ابوعَبدِاللهِ عَلَیهِ‌السَّلامُ لِداوُدَ بنِ سِرحانَ: یا داوُدُ اِنَّ خِصالَ المَکارِمِ بَعضُها مُقَیَّدٌ بِبَعضٍ، یُقَسِّمُهَا اللهُ حَیثُ یَشاءُ تَکونُ فِی الرَّجُلِ وَ لا تَکونُ فی اِبنِهِ وَ تَکونُ فِی العَبدِ وَ لا تَکونُ فی سَیِّدِهِ: صِدقُ الحَدیثِ وَ صِدقُ النّاسِ وَ اِعطاءُ السّائِلِ وَ المُکَافَاَةُ بِالصَّنائِعِ".

وقام قائد الثورة الإسلامية خلال تدريسه خارج الفقه بتبيين وتوضيح الخصال الأخلاقية الراقية بما فيها صِدقُ الحَدیثِ وَ صِدقُ النّاسِ وَ اِعطاءُ السّائِلِ وَ المُکَافَاَةُ بِالصَّنائِعِ.

وقال إن العديد من المشاكل الداخلية في البلاد أو في العالم تعود إلى عدم تحري الصدق واستشراء روح النفاق./انتهى/