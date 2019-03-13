الخارجية الإمريكية تستمر في عقوباتها المعادية للشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، زعم في تصريحات له ضمن مؤتمر للطاقة في هيوسن بتكساس بإن بلاده ستواصل سياسة العقوبات ضد إيران لحين بدئها "بالتصرف كدولة طبيعية"، مدعياً إن واشنطن ملتزمة ب"خفض صادرات النفط الإيراني إلى الصفر".

وكان ترامب، قد أعلن يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" رعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس، بعد الانسحاب الامريكي من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية.

وتعمل الدول المتبقية في الاتفاق على وضع تدابير تسمح بحماية شركاتها من العقوبات الأمريكية بسبب التعاون مع إيران. /انتهى/.