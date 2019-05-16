ظريف: إيران تتصرف بأقصى درجات ضبط النفس حيال التصعيد الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التقى نظيره الياباني تارو كونو خلال زيارة يقوم فيها إلى طوكيو اليوم الخميس مبيناً في هذا اللقاء إن تتصرف بأقصى درجات ضبط النفس إزاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي ابرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 لمنعها من حيازة سلاح نووي.

وأكّد الوزير الإيراني كذلك أنّ بلاده تحافظ على التزامها تجاه المجتمع الدولي في إطار الاتفاق النووي.

ومنذ انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل عام تشهد العلاقات بين واشنطن وطهران توتّراً متزايداً، لكنّ انعدام الثقة بين الطرفين ازداد بشدّة في الآونة الأخيرة ممّا أثار قلقاً من احتمال تدهورها الى مواجهة عسكرية. /انتهى/.