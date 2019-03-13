النائب العام الإيراني: كندا أصبحت ملاذا آمنا للمختلسين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن النائب العام الإيراني حجة الإسلام والمسلمين منتظري عقد مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء أشار فيه إلى العلاقة الوطيدة بين القضاء وقوات الشرطة في إيران واصفا هذه العلاقة بالعلاقة الدائمة والقريبة.

وأكد النائب العام الإيراني حجة الإسلام والمسلمين منتظري على ضرورة أن تستمر هذه العلاقة كما هي نظرا إلى أن الشرطة تقوم بالعديد من الأعمال التي تقضي بها السلطة القضائية.

وحول سؤال عن إمكانية ارجاع أحد المتهمين في ملف الشركات البتروكيماويات باسم " مرجان شيخ الإسلامي" إلى البلاد قال " هناك تعاون جيد بين الشرطة الدولية ومؤسسة القضاء في ايران وإن إيران لو تقدم طلبا لهذا الجهاز الدولي فإنه يقوم حسب ما تتيح له قدراته القانونية".

وأشار في السياق نفسه إلى كندا ووصفها بأنها أصبحت ملاذا آمنا للمفسدين الاقتصاديين ومن يقومون بعمليات اختلاس كبيرة./انتهى/