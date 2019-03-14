قاسمي: العلاقات الإيرانية-العراقية ستستمر في أصعب الظروف

وأفادت وكالة مهر للانباء إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، صرح في تعليق على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حول دور إيران في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتها بالعراق منوهاً إلى إنه يعكس رغبة أمريكية في الحفاظ على وضع متوتر في غرب آسيا.

وأوضح قاسمي في بيان على صفحته على "تلغرام"، اليوم الخميس إن "المسؤولون الأمريكيون يكذبون ويدعون زيفا للحفاظ على الوضع في غرب آسيا في بيئة متوترة وفي أزمات معقدة وغير قابلة للحل".

وأضاف قاسمي، إن طهران وبغداد تعتزمان استمرار العلاقات بين البلدين في أصعب الظروف، وهي علاقة قائمة على الاحترام والثقة والمصالح المشتركة. /انتهى/.