  1. السياسة
١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:١٦

شريط مصور

اختراق قناة صهيونية خلال بث المسابقة "يوروفيجن"/فيديو

اختراق قناة صهيونية خلال بث المسابقة "يوروفيجن"/فيديو

اخترق هاكرز فلسطين بث قناة عبرية للمسابقة "يوروفيجن"، ونشر مشاهد من مجازر الاحتلال في صبرا وشاتيلا وغزة.

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رمز الخبر 1894743

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