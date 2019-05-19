https://ar.mehrnews.com/news/1894743/ ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:١٦ رمز الخبر 1894743 السياسة السياسة ١٩ مايو ٢٠١٩ - ١٤:١٦ شريط مصور اختراق قناة صهيونية خلال بث المسابقة "يوروفيجن"/فيديو اخترق هاكرز فلسطين بث قناة عبرية للمسابقة "يوروفيجن"، ونشر مشاهد من مجازر الاحتلال في صبرا وشاتيلا وغزة. تحميل 3 MB رمز الخبر 1894743 سمات الهاكرز فلسطين صبرا وشتیلا غزة المجازر مطالب مرتبط قراصنة يخترقون البث المباشر في "إسرائيل" اطلاق صافرات الإنذار في محيط تل أبيب هكرز يخترقون بث قناة عبرية للمسابقة الأوروبية "يوروفيجن"/فيديو/
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