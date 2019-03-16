ظريف: الشعب الإيراني غاضب من مجزرة نيوزيلندا لكنه غير مستغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ظریف كتب فی تغریدة له فی صفحته الشخصیة علي موقع التواصل الاجتماعی تویتر مساء الجمعة: بصفتنا شعبا محظورا علیه السفر الي امیركا (من قبل السلطات الامیركیة)، بناتهم لا یمكنهن اداء واجباتهن الدینیة ان كن یدرسن فی مدارس فرنسیة، نعلم جیدا ای تداعیات یمكن ان تسفر عنها العنصریة والكراهیة للاسلام.

وقد ادى الهجوم الارهابی المروع على مسجدی 'نوورد' و'النور' فی مدینة كرایست تشرتش فی نیوزیلندا الي مصرع ما لا یقل عن 49 شخصا واصابة 50 اخرین خلال مراسم اقامة صلاة الجمعة فیهما.