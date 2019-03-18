روحاني يأمر بإعداد دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب العقوبات الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ترأس اجتماع مجلس الوزراء وعقب هذا الاجتماع عقد مؤتمرا صحفيا أشار فيه إلى بعض الإسهامات التي تحققت خلال العام الماضي في مجال الكهرباء حيث تم إنشاء 8 محطات كهرباء استطاعات خلق 1200 ميجاوات.

وانتقد روحاني انتقادات بعض الأطراف إلى الحكومة واتهامها بالتقصير في القيام بمهامها كما ينبغي وأكد أن حكومته تقوم بما عليه بأكمل وجه.

وأضاف الرئيس حسن روحاني أن الأعداء يحاولون جاهدين أن يعيقوا مسيرة إيران التقدمية وأن يخلوا بالحياة العادية للمواطنين، مشيرا في ذلك الى خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات عليها.

وفي هذا الصدد أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتشكيل وفد قانوني إيراني من أجل العمل على إعداد دعوى قضائية ضد من دعموا وساهموا في فرض العقوبات الاقتصادية على ايران.

وأكد أن الأمريكان يظنون أنهم ومن خلال هذه السياسات وفرض العقوبات يستطيعون العودة إلى إيران، موضحا أنهم يريدون السيطرة على خيرات البلد ومصالح الشعب إلا أن هذه الغاية لن تتحقق وأنهم لن يفلحوا فيما هو بصدد القيام به./انتهى/