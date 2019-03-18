وزير الدفاع: الرأسمال البشري أهم مركز دفاعي حيوي لمواجهة العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد "أمير حاتمي" أشار خلال كلمة له اليوم الاثنين في الاجتماع السنوي لرؤساء منظمة الضمان الاجتماعي للقوات المسلحة إلى أن الرأسمال البشري يمثل المركز الرئيسي للجبهة الدفاعية أمام الأعداء.

وأوضح وزير الدفاع أنه في ظل الظروف الاقتصادية وضرورة الاهتمام بمعيشة الشعب الإيراني، فإن الضغوط والعقوبات الشاملة والظالمة للأعداء الحاقدين على نظام الجمهورية الإسلامية المقدس ليست جديدة وقد بدأت إبان انتصار الثورة وسوف تستمر.

وتابع العميد حاتمي قائلا: إن العقوبات في حد ذاتها من شأنها إنعاش مواهب الشباب الإيرانيين الثوريين الفذة، ويمكن من خلال الإمكانيات المتاحة لدى القوى البشرية الهائلة وتنمية التقنيات الحديثة أن يتم اتخاذ خطوات واسعة في مجال الاقتصاد المقاوم ورفع شأن البلاد أكثر من أي وقت مضى./انتهى/