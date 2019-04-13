وزير الدفاع يشيد بأداء القوات المسلحة في تعاطيها مع أزمة السيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة لوزارة الدفاع أن العميد حاتمي قام بزيارة تفقدية لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) ليطلع عن كثب على عمليات الإغاثة.

وإجتمع خلال الزيارة في مقر كربلاء التابع للقوات المسلحة في المحافظة بكبار قادة القوات المسلحة للمنطقة ناقش معهم آخر الإجراءات وسبل مواجهة أزمة السيول في خوزستان.

وأضاف في الإجتماع أنّ الظروف الجوية التي طرأت جعلت البلاد تواجه ظروفاً مختلفة تماماً لم تكن في الحسبان.

وأشاد الوزير بتألق وتفوُّق القوات المسلحة وجميع الأجهزة والمؤسسات الإغاثية في مواجهة هذه الأزمات وشعورهم بالمسؤولية الدينية خلال إنجاز مهامها.

ومازال العميد حاتمي في محافظة خوزستان منذ يوم الخميس 11 إبريل في زيارته التفقدية للمناطق الذي ضربتها السيول./انتهى/