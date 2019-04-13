  1. السياسة
١٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٤:١٦

وزير الدفاع يشيد بأداء القوات المسلحة في تعاطيها مع أزمة السيول

وزير الدفاع يشيد بأداء القوات المسلحة في تعاطيها مع أزمة السيول

أشاد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الايراني العميد أمير حاتمي اليوم السبت بأداء القوات المسلحة بكل صنوفها والياتها في التعاطي مع أزمة السيول والفيضات التي ضربت عددا من المدن والمحافظات في إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة لوزارة الدفاع أن العميد حاتمي قام بزيارة تفقدية لمحافظة خوزستان (جنوب غرب) ليطلع عن كثب على عمليات الإغاثة.

وإجتمع خلال الزيارة في مقر كربلاء التابع للقوات المسلحة في المحافظة بكبار قادة القوات المسلحة للمنطقة ناقش معهم آخر الإجراءات وسبل مواجهة أزمة السيول في خوزستان.

وأضاف في الإجتماع أنّ الظروف الجوية التي طرأت جعلت البلاد تواجه ظروفاً مختلفة تماماً لم تكن في الحسبان.

وأشاد الوزير بتألق وتفوُّق القوات المسلحة وجميع الأجهزة والمؤسسات الإغاثية في مواجهة هذه الأزمات وشعورهم بالمسؤولية الدينية خلال إنجاز مهامها.

ومازال العميد حاتمي في محافظة خوزستان منذ يوم الخميس 11 إبريل في زيارته التفقدية للمناطق الذي ضربتها السيول./انتهى/

رمز الخبر 1893784

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