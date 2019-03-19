اللواء باقري يزور مناطق في دير الزور والقائم والبوكمال

بالتزامن مع القمة العسكرية الثلاثية في دمشق، زار رئيس الاركان الايراني اللواء محمد باقري، المناطق التي استعادها الجيش السوري وحلفاؤه من جماعة "داعش الارهابية في دير الزور وريفها، كاميرا العالم رافقت اللواء باقري في زيارته هذه، حيث التقى عددا من المستشارين العسكريين الايرانيين هناك واطمأن عليهم وهنأهم بقرب حلول عيد النيروز.



أكد رئيس هيئة الأركان الايرانية اللواء محمد باقري ان :"رسائل هذه الزيارة هي ان قوات محور المقاومة المعادية للصهاينة يدا بيد ، تدافع عن جبهاتها وتحارب اعداءها وتقوم بمكافحة الاعداء المدعومين من قبل امريكا وكيان الاحتلال وهناك افاق واسعة لتطهير كل الاراضي السورية من وجود الجماعات الارهابية لداعش وجبهة النصرة وكافة الجماعات الارهابية الاخرى، وسوف يكون هذا الانتصار قريبا وسوف تسعى قوات المحور يدا بيدا لتأمين امن هذه الدول في المنطقة ".



زيارة اللواء باقري بدأت من مطار دير الزور، لما يحمله من رمزية في الحرب المفروضة على سورية، حيث كان الحصار الاصعب، الزيارة شملت عددا من القرى والمدن على امتداد مساحة ريف دير الزور وصولا الى مدينة البوكمال ومعبر القائم مع الحدود العراقية والتي دارت فيها معارك عنيفة، حتى حررت من داعش الوهابية.



وقال اللواء محمد باقري انه خلال الاجتماع الثلاثي بين ايران والعراق وسوريا في دمشق تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين الدول الثلاث لمواجهة الارهابيين والتكفيريين واستتباب الامن على الحدود المشتركة كما اتفقت الدول على التقارب اكثر في تقديم الدعم لبعضها البعض في تنفيذ مهام مكافحة الارهاب .



اللواء باقري اكد في لقاءاته مع المستشارين الايرانيين على اهمية هذا الانتصار والانجاز الذي حققه الجيش السوري والحلفاء في محور المقاومة في ريف دير الزور، وان هذا الانجاز شكل نقطة تحول استراتيجية في المنطقة ، وشدد على استمرار التعاون في مكافحة الإرهاب على الأرض.