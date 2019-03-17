اللواء باقري يتوجه إلى سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، توجه على رأس وفد عسكري رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق، للمشاركة في الاجتماع الثلاثي مع نظيريه السوري والعراقي لمكافحة الإرهاب.

ومن أهم المهام التي سيناقشها باقري خلالى زيارته إلى سوريا تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري، والتشاور والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتوثيق التنسيق والتآزر بين البلدان الثلاثة إيران والعراق وسوريا لمواصلة مواجهة الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى دراسة أحدث الاستراتيجيات لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.

كما ان باقري سيقوم بزيارة المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين في سوريا./انتهى/