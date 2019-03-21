لافروف: يجب وضع حد للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس في مجلس أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد على ضرورة وضع حد للتمييز بحق الدبلوماسيين الروس في مجلس أوروبا.

وبحث لافروف اليوم الخميس الوضع الحالي للمجلس مع وزير خارجية سان مارينو، نيكولا رينتسي، وقال أثناء مؤتمر صحفي مشترك لهما في العاصمة سان مارينو إن المجلس "يشهد أزمة".

كما تطرق لافروف إلى قرار السلطات الأوكرانية بمنع المراقبين الروس من متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة هناك، معتبرا إياه "غير مشروع".

وأكد أن مسؤولين كبارا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اعترفوا بذلك.

وجاءت هذه التصريحات خلال أول زيارة رسمية لوزير خارجية روسي إلى سان مارينو. /انتهى/.