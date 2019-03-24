جهانغيري: الحكومة ستساهم في إعادة بناء بيوت المتضررين بالسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن النائب الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، قام بجولة تفقدية للمناطق المنكوبة بالفيضانات في شمال البلاد، مركداً أن الحكومة ستساهم في تقديم المساعدات للمنكوبين منها على شكل منح والجزء الآخر سيكون في شكل قروض طويلة الأجل، موضحاً إنه في الاجتماع الأول للحكومة، ستقرر كيفية تقديم المزيد من المساعدات لمناطق الفيضانات.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على ضرورة إعداد خطط وقائية لمنع أو تقليل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية، مضيفا أن المحافظات الشمالية يجب أن تكون أولوية لهذه الخطط الوقائية.

والحقت الفيضانات، أضرارا بأكثر من 6 الاف وحدة سكنية في المناطق الريفية والمدن، ودمرت 500 وحدة سكنية كما الحقت خسائر بالمزارع والحدائق والمرافق العامة في مدن المحافظة .

بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمرافق مياه الشرب في 265 قرية يقطنها نحو 60 ألف أسرة وتدمير والحاق الضرر بـ 66 جسرا كبيرا في القرى الصغيرة ليس سوي جزء بسيط من الأضرار التي لحقت مؤخرا جراء الفيضانات الأخيرة في مازندران. /انتهى/.