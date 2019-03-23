قائد الثورة يشدد على ضرورة تقديم المساعدات الى المتضررين بالسيول في جميع المحافظات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعرب سماحة قائد الثورة في بيان بهذه المناسبة عن شعوره بالأسف والحزن بسبب السيول المدمرة في محافظتي كلستان ومازندران التي الحقت اضرارا جسيمة بالمنازل والمزارع، والمدن والقرى لاسيما مدينة "آق قلا".

واكد سماحته ان المساعدت الشعبية ودور الاجهزة العامة في مجال عمليات الاغاثة وتعويض الخسائر هي مسؤولية هامة، من شأنها التخفيف من آلام المتضررين بالسيول.

ولفت سماحة القائد الى ان سكان محافظة خوزستان / جنوب غرب/ مازالوا يعانون من المشاكل الناجمة عن السيول التي حدثت قبل فترة، مشددا على ان من واجب الجميع تقديم المساعدات الى المتضررين بالسيول في جميع المحافظات.

وسأل سماحته، الباري تعالى ان يلهم الصبر لاولئك الذين يتعرضون للابتلاءات الصعبة، ويعوضهم بفضله عن الصعاب التي يواجهونها./انتهى/