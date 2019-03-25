قائد بحري : استقرار الأجهزة الإغاثية التابعة لبحرية الجيش في مناطق السيول

واضاف الاميرال طاهري ان اسطول الشمال البحري ساهم في عمليات الانقاذ والاغاثة خلال اليومين الماضين عبر ارسال المروحيات والاجهزة الاغاثية وايفاد فرق انقاذ مزودة بقوارب مطاطية وغيرها من المعدات البحرية الى جانب 4 فرق غوص مجهزة بكامل المعدات، الى مناطق السيول في مدينة جرجان بمحافظة جلستان (شمالي البلاد).

وفي السياق، اشار هذا القائد البحري الى استقرار فريق طبي كامل ومستشفي ميداني في جرجان اعتبارا من يوم غد الاثنين.

كما لفت الاميرال طاهري الى ان فرق الانقاذ البحري والقوارب المطاطية تشكل حاليا، حاجة اساسية في المناطق المنكوبة بالسيول.