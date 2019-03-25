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٢٥ مارس ٢٠١٩ - ١٠:٤٦

قائد بحري : استقرار الأجهزة الإغاثية التابعة لبحرية الجيش في مناطق السيول

قائد بحري : استقرار الأجهزة الإغاثية التابعة لبحرية الجيش في مناطق السيول

قال قائد اسطول الشمال التابع لبحرية الجيش الايراني 'الاميرال سيد عبدالوهاب طاهري' : ان الاجهزة والمعدات الاغاثية لدى الوحدات التابعة لهذا الاسطول استقرت في مناطق السيول لتقديم المساعدات الى الاهالي المتضررين.

واضاف الاميرال طاهري ان اسطول الشمال البحري ساهم في عمليات الانقاذ والاغاثة خلال اليومين الماضين عبر ارسال المروحيات والاجهزة الاغاثية وايفاد فرق انقاذ مزودة بقوارب مطاطية وغيرها من المعدات البحرية الى جانب 4 فرق غوص مجهزة بكامل المعدات، الى مناطق السيول في مدينة جرجان بمحافظة جلستان (شمالي البلاد).

وفي السياق، اشار هذا القائد البحري الى استقرار فريق طبي كامل ومستشفي ميداني في جرجان اعتبارا من يوم غد الاثنين.
كما لفت الاميرال طاهري الى ان فرق الانقاذ البحري والقوارب المطاطية تشكل حاليا، حاجة اساسية في المناطق المنكوبة بالسيول.

رمز الخبر 1893328

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