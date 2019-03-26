استعداد وحدات طيران الجيش الايراني لاغاثة متضرري السيول

وافاذت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني ان قاعدة "الشهيد دوران" الجوية بمدينة شيراز بدأت عملية الاغاثة لمنكوبي السيول وايواء 150 عائلة داخل القاعدة عقب السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة امس الاثنين.

واشارت العلاقات العامة للجيش الى توزيع البطانيات بين المسافرين العالقين في السيول واسكان المواطنين في المساجد والحسينيات التابعة لهذه القاعدة الجوية وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار اسكان المتضررين.

ولفتت الى تجهيز دور الضيافة والصالات الرياضية التابعة لهذه القاعدة الى جانب المساجد لايواء ابناء الشعب بشكل طارئ.