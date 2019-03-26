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٢٦ مارس ٢٠١٩ - ١٣:٣٠

استعداد وحدات طيران الجيش الايراني لاغاثة متضرري السيول

استعداد وحدات طيران الجيش الايراني لاغاثة متضرري السيول

أعلنت العلاقات العامة للجيش الايراني استعدات وحدت الطيران التابعة للجيش لاغاثة المناطق المنكوبة بالسيول موضحا ان عملية الاغاثة بدأت منذ ليلة امس في قاعدة "الشهيد دوران" الجوية بندينة شيراز.

وافاذت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للجيش الايراني ان قاعدة "الشهيد دوران" الجوية بمدينة شيراز بدأت عملية الاغاثة لمنكوبي السيول وايواء  150 عائلة داخل القاعدة عقب السيول الجارفة التي اجتاحت المدينة امس الاثنين. 

واشارت العلاقات العامة للجيش الى توزيع البطانيات بين المسافرين العالقين في السيول واسكان المواطنين في المساجد والحسينيات  التابعة لهذه القاعدة الجوية وكذلك اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرار اسكان المتضررين.

ولفتت الى تجهيز  دور الضيافة والصالات الرياضية التابعة لهذه القاعدة الى جانب المساجد لايواء ابناء الشعب بشكل طارئ.

رمز الخبر 1893355

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