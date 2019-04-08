تشكيل مقر "عاشورائيان" للاغاثة في خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بعقد اجتماع للجنة ادارة الازمة التابعة لوزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد أمير حاتمي وعدد من مدراء الوزارة ورؤساء المنظمات التابعة لها وذلك بهدف تقييم الاجراءات المتخذة بشأن المناطق المنكوبة بالسيول ومواصلة تواجد وتعزيز خدمات وزارة الدفاع في هذه المناطق.

وفي اشارة الى جهود القوات المسلحة لتقديم الخدمات لمنكوبي السيول في جميع المحافظات والمناطق المتأزمة في ايران منذ تفاقم أزمة السيول أكد على ان وزارة الدفاع ستواصل تقديم الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ولن تبخل اي جهد في هذا المجال.

وتم اتخاذ قرار بشكيل مقر عاشورائيان للاغاثة بأمر من وزير الدفاع خلال هذا الاجتماع من اجل ايجاد التماسك بين مختلف الاجهزة والاسراع في عملية اغاثة المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان./انتهى/