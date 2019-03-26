رئيسي يدعو الى إجراء تحقيق شامل حول اسباب وابعاد الاضرار التي خلفتها السيول

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية آية الله "ابراهيم رئيسي" أصدر بيانا عزى فيه ذوي الضحايا جراء الفيضانات في مدينة شيراز، داعياً منظمة التفتيش العامة في البلاد والمسؤولين القضائيين في المحافظات المنكوبة بالسيل الحضور العاجل في مناطق السيول وإجراء التحقيقات اللازمة ودراسة مختلف ابعاد الحادثة وإمكانية وجود بعض الثغرات وإهمال من قبل المسؤولين أدى الى حدوث هذه الكوارث ومقاضاة كافة الجهات المعنية بهذا الشأن./انتهى/