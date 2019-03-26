ظريف: الفرصة لازالت متاحة لإيقاف كابوس الحرب على اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف غرّد على صفحته الشخصية بموقع التويتر: ان السعودية وحلفائها رفضوا مقترح ايران للسلام في اليمن بشهر نيسان 2015 زاعمين بأنهم سوف يحققون النصر خلال ثلاثة اسابيع.

واعتبر ظريف أن الحرب المفروضة على اليمن قد تحول الى كابوس، قائلا: على وشك حلول الذكرى الخامسة لشن هذه الحرب المخجلة، أذَكر أن الفرصة لازالت موجودة لإيقاف الكابوس التي تحولت هذه الحرب اليه.

وفي نهاية التغريدة استخدم ظريف هاشتاغ أوقفوا الحرب على اليمن بالغة الانجليزية./انتهى/.