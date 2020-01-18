العميد يحيى سريع: تمكنا من صد زحف واسع لقوى العدوان على مديرية نهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد "يحيى سريع" صرح فيما يتعلق بالهجوم الواسع الذي شنته قوى العدوان قائلاً: " بفضل الله وكرمه تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من التصدي لزحف واسع جداً لقوى العدوان على مديرية نهم، استمر من ساعات الفجر الأولى حتى حتى مفرب يوم أمس، بمساندة من الطيران الحربي بالغارات الجوية في تصعيد واضح وخطير، إلا أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كانوا لهم بالمرصاد وألحقوا بهم ضربات موجعة حيث سقط العشرات بين قتيل وجريح ولم يحقق العدو أي تقدم يذكر.

وتؤكد القوات المسلحة أن كل محاولات العدو ستبوء بالفشل وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة إزاء هذا التصعيد. /انتهى/