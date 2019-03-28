بشار الأسد یعزي الرئيس روحاني بضحایا السیول

وجاء في نص البرقیة نقلا عن سفارة الجمهوریة العربیة السوریة في طهران: لقد تلقینا ببالغ الحزن نبأ وقوع العدید من الضحایا من المواطنین الایرانیین جراء السیول والفیضانات المدمرة التي اجتاحت عددا من المحافظات الایرانیة وخلفت خسائر بشریة ومادیة كبیرة.

اننا على اتم الثقة بمقدرة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قیادة وشعبا على تجاوز آثار هذه الكارثة واعادة بناء ما دمرته. ونؤكد لكم بإسم الشعب العربي السوري تضامننا معكم في هذه المحنة.

ونسأل الله تعالى ان یتغمد الضحایا بواسع رحمته ویلهم ذویهم الصبر والسلوان وان یمن على الجرحى بالشفاء العاجل وان یجنب الله بلادكم والشعب الایراني الصدیق كل مكروه.

یذكر ان السيول المدمرة الناجمة عن الأمطار الغزیرة الاخيرة، اجتاحت عددا من المحافظات الایرانیة وادت الی مصرع واصابة العشرات من الاشخاص، وخلفت خسائر جسيمة في الممتلكات والمرافق الحيوية./انتهى/