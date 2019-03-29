خطيب طهران: قائد الثورة توقع الحرب الاقتصادية على إيران منذ أعوام طويلة

وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة لهذا الاسبوع في طهران اعتبر حجة الاسلام حاج علي اكبري، اطلاق شعار 'ازدهار الانتاج' على العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) من الاساليب العلمية والخبرائية لتعزيز الارادة الوطنية وقال، ان الاقتصاد الوطني قادر عبر ازدهار الانتاج على مواجهة اجراءات الحظر والهزات الخارجية وعداء الاعداء.

واضاف، ان قائد الثورة الاسلامية توقع الحرب الاقتصادية منذ اعوام طويلة ووضع وصفة العلاج اللازمة للاقتصاد الوطني امام الشعب الايراني وقام بتعريف اركانه وضروراته باطلاق الشعار المناسب كل عام من اجل تبديل الاقتصاد المقاوم إلى حوار رئيسي وطليعي في المجتمع./انتهى/