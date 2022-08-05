حجة الاسلام اكبري: يجب على الأطراف المتفاوضة ان تقبل شروط إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الإسلام حاج علي أكبري في خطبة صلاة الجمعة هذا الأسبوع في طهران، والتي أقيمت في مصلى الإمام الخميني (رض)، عن المفاوضات النووية: الحمد لله، لم تقم سلطات النظام بربط اقتصاد البلاد بمسار المفاوضات واتبعت طريق تحييد العقوبات. لقد قرر النظام الوقوف إلى جانب قضية تحييد العقوبات وان يتبع قانون العمل الاستراتيجي بقوة.

وأضاف: "في الآونة الأخيرة سمعنا أنباء عن ضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي رداً على العقوبات الامريكية ضد الشعب الايراني لهذا نشكر المسؤولين في هذا المجال الذين يواصلون الطريق بقوة ويدافعون عن حقوق الشعب الايراني بقوة".

واكد خطيب صلاة الجمعة في طهران إنه في مفاوضات رفع العقوبات سيحمي المسؤولين مصالح البلاد بحسم ويقظة، مضيفا: كما نطلب من الأعداء والولايات المتحدة والأطراف المتفاوضة عدم الاختبار إيران. إذا احتجت إلى التفاوض يجب عليك ان تقبل شروطنا.

/انتهى/