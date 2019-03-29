278 قرية في خوزستان معرضة للسيول المحتملة

وقال جنكلوائي خلال اجتماع لجنة التنسيق لادارة الازمة في محافظة خوزستان الذي عقد اليوم الجمعة بحضور رئيس الجمهورية وعدد من وزراء الحكومة ان خلال اعوام 16-2015 شهدت مياه انهار خوزستان ازديادا في الحجم بينما انخفضت هذه النسبة في السنوات الأخرى.

واكد جنكلوائي ان ازدياد حجم المياه في الانهار واطلاق المياه من السدود من شانه ان يؤدي الى حدوث سيول تجتاح 278 قرية و 125 الف هكتار من اراضي المحافظة.

ولفت الى ان تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع الري الحديث لـ 550 الف هكتار من الاراضي الزراعية في محافظتي خوزستان وايلام ادى الى زيادة المحاصيل الزراعية موضحا انه تم زراعة 886 الف هكتار من اراضي خوزستان خلال السنة الحالية الا وان السيول والعواصف ضربت جزءا من المحاصيل. /انتهى/