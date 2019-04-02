محافظ خوزستان: تراجع حجم المياه المتدفقة على سدود خوزستان

واكد شريعتي في تصريح للصحفيين اليوم الثلاثاء تراجع حجم المياه المتدفقة على سدود خوزستان وقال انه مازال حجم المياه الداخلة الى سدود المحافظة مازل ملحوظا ولكنه بدا ياخذ منحى تراجعيا ما يبعث على التفاؤل .

وافاد باننا كنا نواجه تزايدا مضاعفا في حجم المياه المتدفقة الى سد كرخة ولكن تدفق المياه الى السد بدأ يتراجع انطلاقا من صباح اليوم.

واوضح بان الاوضاع في السدود حاليا تحت السيطرة ولكننا اعلن حالة الطوارئ في مدن محافظة خوزستان .

واشار الى انه تم اخلاء القرى على تخوم كرخة فيما تم اعلان حالة الطوارئ في المدن القريبة مثل سوسنكرد ورفيع وبستان .