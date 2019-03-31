محافظ خوزستان يعلن حالة الطوارئ لمواجهة السیول المحتملة

واشار شریعتي في تصریح ادلى به للتلفزيون مساء السبت، الى انه بناء على طلب تقدمت به ادارة محافظة خوزستان لاعلان حالة الطوارئ في المحافظة فقد وافق وزیر الداخلیة على ذلك.

واضاف، انه وفقا لهذا القرار فان جمیع الاجهزة الاعضاء في خلية ادارة الازمة في محافظة خوزستان مكلفة بالغاء جمیع اجازات موظفیها حتى عودة ظروف السیول الى الحالة الطبیعیة.

واضاف، انه على الاجهزة التنفیذیة الاعضاء في خلية ادارة الازمة في محافظة خوزستان خلال ایام العطلة ایضا اعداد معداتها وادواتها مع الكوادر العملانیة للارسال الى مناطق السیول في حال الحاجة.

وقال محافظ خوزستان، في ضوء الامطار المتوقعة خلال الساعات الـ 24 القادمة في المحافظات الشمالیة لخوزستان سیزداد حجم المیاه المتدفقة نحو خوزستان ولذلك فمن غیر المستبعد حودث فیضانات في الانهر فیها.

واضاف، بطبیعة الحال فانه وفي ضوء حضور وزیر الطاقة فقد تم اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لادارة المیاه الداخلة الى السدود والخارجة منها ولیس هنالك اي داع للقلق.

واوضح بان 35 قریة في حوض نهري كارون ودز و 20 قریة في حوض نهر كرخة معرضة للسیول بصورة جدیة حیث تم اخلاء بعضها فیما عملیة اخلاء بقیتها جاریة./انتهى/