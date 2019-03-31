الحرس الثوري يفك الحصار المائي عن مدينة كميشان عبر انشاء 19 جسرا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد القوة البرية في حرس الثورة الاسلامية اللواء "محمد باكبور" أضاف أنه مع انشاء 19 جسر على يد وحدات هندسة الطاقة التابعة للقوة البرية ومقر خاتم الانبياء للإعمار التابع للحرس الثوري الايراني تم اعادة ربط مدينة كميشان بمدن كركان وآق قلا وبندرتركمن، ما أدى الى رفع الحصار المائي عن هذه المدينة.

وأوضح باكبور: بما أن كافة الطرق المؤدية الى مدينة كميشان كانت مغلقة والاهالي كانوا يتنقلون بالقوارب، فبادرت القوات التابعة للحرس الثوري بإعادة فتح الطرق وبناء 19 جسرا خلال 48 ساعة، وبذلك تم حل مشكلة التواصل لدى اهالي مدينة كميشان فيما تستمر عملية ايصال المساعدات والاغاثة في هذه المنطقة./انتهى/