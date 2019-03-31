اخلاء 35 قرية في مدينة "قزوين" تحسباً لتدفق السيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائم مقام مدينة قزوين "محمد رضا شفيعي" أضاف أن مقاطعة قزوين تعاني في ثلاث مناطق من بين مناطقها الخمس من مشاكل حين هطول الامطار الغزيرة، حيث سيتم اخلاء 11 قرية ذات 38 منزلا في منطقة "كوهين" وفي قسم "الموت" الغربي سيتم اخلاء 24 قرية ذات 56 منزلا كونهما تقعان على ضفاف النهر ومعرضة للغرق جراء الفيضانات، وايضا توجد ثلاث قرى في منطقة "الموت" الشرقي معرضة لإنزلاق التربة.

وتابع هذا المسؤول أن القسم المركزي من مدينة قزوين غير معرض للغرق، اعتبارا بأنه لا يقع على ضفاف النهر، رغم ذلك تم اتحاذ التدابير اللازمة تحسبا لوقوع الفيضانات وللحد من الخسائر والاضرار.

وتشير التوقعات الى هطول الامطار بنسبة تتراوح بين 70 و100 مليمتر خلال الساعات الـ12 القادمة واحتمال وقوع الفيضانات بهذه المدينة./انتهى/