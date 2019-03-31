حالة تأهب في 23 محافظة ايرانية تحسباً لتدفق الفيضانات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية "سلمان ساماني" أعلن فيما يتعلق بآليات وكيفية تنفيذ القرارات التي خرج بها اجتماع اللجنة العليا لإدارة الازمات الذي عقد امس برئاسة وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي، موضحاً: بناء على أوامر وزير الداخلية فإن اللجنة التنسيقية العامة لادارة الازمات في البلاد وجميع اللجان التنسيقية لإدارة الازمات في المحافظات الـ23 المتأثرة بأزمة السيول والامطار الغزيرة، ستكون على تأهب واستعداد على مدى 24 ساعة، حتى عبور موجة الامطار بشكل كامل من ايران ورفع المشاكل والعراقيل التي خلفتها الفيضانات.

وأكد سلماني على ضرورة حضور جميع المحافظين وحكام المدن في المحافظات المتضررة والمعرضة للسيول ومدراء ومسؤولين كافة الاجهزة المعنية بالازمة في مكاتبهم لأداء مهامهم، معلنا عن الغاء كافة الاجازات حتى نهاية الازمة وعودة الظروف الى حالتها الطبيعية.

وأضاف ساماني أن جهود القوات المسلحة مستمرة لتجريف قاع نهر "كركان" وإعادة فتح مصبه بشكل كامل، مضيفا: سيتم اخلاء جميع المناطق المهددة بالفيضانات في حال إن تم التأكد من ضرورة ذلك ويتوجب على كافة الجهات والاجهزة الاسراع لتنفيذ هذا القرار.

وأشار المتحدث باسم الداخلية الى اجتماع لجنة العمل الاعلامية من اجل بث اعلانات وأنباء صحيحة ودقيقة في الوقت المناسب وبمحورية الاذاعة والتلفزيون الرسمي بايران، لمنع ترويج الاخبار غير الصائبة والاشاعات عبر وسائل الاعلام غير الموثوقة، مؤكدا على ضرورة تلقي الاعلانات فقط من المصادر الرسمية مثل الاذاعة والتلفزيون ووزارة الطاقة ومركز الارصاد الجوية ولجنة ادارة الازمات.

وقال أن المسؤولين في اللجنة العامة لادارة الازمات على اتصال دائم بلجان التنسيق لادارة الازمات في كافة المحافظات حيث يتخذون التدابير والاجراءات الضرورية في كل محافظة وفقا للضروف السائدة والمعطيات التي يتلقونها./انتهى/