النائب الأول للرئيس الايراني يعد بتعويض المنكوبين بالسيول

وقال جهانغيري في تصريح للصحفيين بمطار مدينة خرم آباد في مستهل زيارته التفقدية الى محافظة لرستان مساء اليوم الاحد ان الهدف الرئيس من هذه الزيارة هو الاطلاع على اوضاع وظروف المحافظة عقب الامطار الغزيرة التي اجتاحت مختلف مناطق محافظة لرستان .

ولفت الى عقد اجتماعين لمجلس الوزراء خلال العام الجاري لبحث مسالة السيول والقضايا المتعلقة بها موضحا انه جرى اليوم ابلاغ قرارات هذه الاجتماعات والتي تناولت قضية مساكن المواطنين والشان الزراعي و المواشي .

واضاف جهانغيري انه يامل في ان يجري خلال هذه الزيارة التفقدية البدء بالعمليات التنفيذية لقضية التعويض عن الاضرار الناجمة عن السيول.

وافاد بان الامطار التي تشهدها البلاد كشفت عن مدى اهمية السدود ودورها في الحؤول دون وقوع السيول ./انتهى/