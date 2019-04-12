وصول مساعدات انسانیة من الیونیسف الی محافظة كلستان الایرانية

وقال مساعد قسم تنمیة الإدارة والموارد التابع لجامعة كلستان الطبیة محمد نعیمي مساء أمس الخمیس إنّ شحنة مساعدات الیونیسف وصلت في إطار مسؤولیات هذه المؤسسة التابعة للامم المتحدة وطبیعة عملها لتوزیعها بین الاسر وخاصة الأطفال المتضررین من السیول.

وأضاف أنّ هذه الشحنة ضمت سیارة صحراویة خاصة بإیصال المساعدات وماكینة انتاج الطاقة الكهربائیة بسعة 45 كیلوفولت وما یزید عن 6 انواع من السلع ذات صلة بتحدید ومراقبة أمراض الإلتهابات المسریة والمراقبة الصحیة للأمراض غیر المسریة وما شابهها من معدات.

وقال: إنه بفضل التنسیق الجاری سیتم إرسال 80 ثلاجة عادیة و100 ثلاجة صغیرة تخص الإحتفاظ بالأمصال والحقن فضلاً عن مستلزمات عنایة صحیة وسلع اخری ذات صلة، مشیراً الی أنها ستصل من الیونیسف خلال الایام القادمة.

یذكر أنّ السیول إجتاحت 28 محافظة في البلاد وتركت آثارها علی حیاة 42 ملیونا و269 الفاً و129 شخصاً كانوا یسكنون فی 253 مدینة والحقت خسائر كبیرة بالإمكانیات المتوفرة داخل المدن وبالمراكز العلاجیة والطبیة والمستشفیات.