  1. إيران
٣ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٦

عادل عبد المهدي يزور إيران في إطار جولة تشمل دولًا خليجية

عادل عبد المهدي يزور إيران في إطار جولة تشمل دولًا خليجية

قالت مصادر عراقية ، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي سيزور العاصمة الإيرانية طهران في إطار جولة إقليمية تشمل عددًا من الدول الخليجية وكذلك تركيا

ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن المصادر قولها، إن زيارة عادل عبد المهدي إلى طهران السبت القادم تأتي للمشاركة في الموتمر الاقتصادي بين إيران والعراق الذي سيعقد في طهران الأحد المقبل.

بدوره، قال عادل عبد المهدي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي عقب جلسة لمجلس الوزراء العراقي ”مازال العراق قبلة للزائرين والمسؤولين الكبار، والدول تُقبل على العراق بشكل متواصل وتبدي رغبتها بتطوير العلاقات وبالتعاون الاقتصادي“.

وأكد أن العراق يريد البناء على المشتركات مع جيرانه وترك الخلافات، مشيرًا إلى أنه ”بالمشتركات نستطيع تفكيك الكثير من الخلافات وإزالة المخاوف“.

رمز الخبر 1893534

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